Edirne'de sıra dışı kaza! Başıboş at 5 araca çarptı

Edirne'de başıboş at girdiği caddede park halindeki 5 araca çarparak hasar verdi. Çevredeki vatandaşlar atı ağaca bağlarken, at arabası da polis gözetiminde yediemin otoparkına çekildi.