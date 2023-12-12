İHA

Sahipsiz at, park halindeki 5 araca çarptı..

Yaşanılan akılalmaz olayın adresi Edirne.

1. Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde, sahibinin üzerinde bulunmadığı at arabasına bağlı olan at, hızlıca koşmaya başladı.

5 araçta hasar oluştu

At arabasının park halindeki 5 araca çarpması sonucu, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Olayın yaşandığı esnada kahvehanede oturan Mehmet Sönmez, atın yanına gelerek atı sakinleştirmeye çalıştı.

Polis tutanak tuttu

Ardından atı bağlı olduğu arabadan söken Sönmez, atı ipinden ağaca bağladı. Olay yerine gelen polis ekipleri, kazayla ilgili tutanak tuttu.

At arabası otoparka çekildi, at da olay yerinden alındı

At arabası polis nezaretinde çekiciyle yediemin otoparka götürüldü. At da, belediye ekipleri tarafından olay yerinden alındı.

"Ben gitmesem daha fazla arabaya çarpacaktı"

Görgü tanığı Mehmet Sönmez, olayı şu ifadelerle anlattı:

Atı ve arabayı görünce yanına gidip kenara çektim. Ben gitmesem çok daha fazla arabaya çarpacaktı. Kayışları arabanın lastiğine geçmiş. Sahibinin nerde olduğunu bilmiyoruz. Vatandaşların arabası daha fazla ziyan olmasın diye müdahale etmek istedim.