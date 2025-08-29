Edirne'de Süloğlu Barajı'nın su seviyesi yüzde 20'ye düştü

Son yılların en kurak ve sıcak yazının yaşandığı Edirne'de, su kaynakları olumsuz etkilenmeye devam ediyor.

Kış aylarındaki yağışlarla yaklaşık yüzde 35 doluluk oranına ulaşan barajın su seviyesi, mayıs ayından itibaren azalmaya başladı.

SU ORANI YÜZDE 20'YE GERİLEDİ

Toplam kapasitesi 50 milyon metreküp olan barajda doluluk oranı yüzde 20'ye geriledi. Barajda yaklaşık 10 milyon metreküp su bulunuyor.

Tarımsal sulamada kullanılan baraj, binlerce dönüm araziyi suluyor.

KENTİN SU İHTİYACI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Öte yandan kentin içme suyunun sağlandığı Kırklareli'ndeki Kayalıköy Barajı'nda su seviyesinin ciddi oranda azalması nedeniyle DSİ ve Edirne Belediyesi Süloğlu'nda kente su sağlanması için çalışma başlattı.

Su seviyesinin azalmasıyla barajın ortasında bulunan yarımada daha görünür hale geldi. Kıyı alanlarında da çok sayıda midye suyun yüzeyine çıktı.