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    Edirne'de sürücü hakimiyetini kaybedince aracıyla ters döndü

    Naim Sğleymanoğlu Caddesi'nde, sürücü araç hakimiyetini kaybedince önce kaldırıma sonra ağaca çarparak ters döndü. Kaza sonrası bölgeye gelen ekipler, 2 vatandaşı hastaneye kaldırdı.
    • İHA
    • 13.11.2021 - 03:49
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    Edirne'de sürücü hakimiyetini kaybedince aracıyla ters döndü

    Edirne'nin Naim Sğleymanoğlu Caddesi'nde kaza gerçekleşti.

    Baha Ç. İdaresindeki 59 SK 678 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce kaldırıma daha sonra ağaca çarptıktan sonra yolun ortasında ters dönerek durabildi.

    Edirne de sürücü hakimiyetini kaybedince aracıyla ters döndü #1

    BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP GELDİ

    Yol kaza sebebiyle kısa süre trafiğe kapandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sürücü ve yanında yolcu olarak bulunan Ulus Ö. Çevredekilerin yardımıyla araçlarından çıkartıldı.

    Edirne de sürücü hakimiyetini kaybedince aracıyla ters döndü #2

    2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

    Kazada yaralanan 2 kişi ilk müdahalenin ardından tedavileri için Trakya Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

    Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

    Edirne'de sürücü hakimiyetini kaybedince aracıyla ters döndü VİDEO

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