Edirne'de tarihi çarşı esnafı dualarla dükkanlarını açtı Edirne'de dükkanlarını toplu duayla açan çarşı esnafı bereketli bir Ramazan ayı diledi.

AA

Edirne'de dua kubbesi altında toplanan Tarihi Arasta Çarşısı esnafı bereketli bir Ramazan ayı dileğinde bulundu.

Selimiye Camii'ne de çıkılan çarşıda dua ederek dükkanlarını açan çarşı esnafı hayırlı, bereketli ve afetlerden uzak bir Ramazan ayı diledi.

Duaya çarşıyı ziyaret eden turistler de eşlik etti.

Çarşı esnafı Harun Sefa, Ramazan ayının ilk gününe bereket dilekleriyle başladıklarını söyledi.

"Osmanlı'dan miras"

Dua geleneğinin Osmanlı döneminden kalan bir miras olduğunu belirten Sefa, şu ifadeleri kullandı:

Bunu her gün gerçekleştiriyoruz. Biz duayla beraber Rabbimizden hem bereket niyaz ediyoruz hem de aynı zamanda esnaf arkadaşlarımızla toplandığımızda birbirimizi tebrik ediyoruz. Aynı zamanda Ramazan'da işlerimizin bereketli olması için, işlerimizin selametle yürümesi için bu duayı gerçekleştirdik.

Esnaf Vakur Mutafçılar da her sabah geleneksel olarak yapılan duanın bugün ramazan ayına özel olarak yapıldığını dile getirdi.

Mutafçılar, hem geleneği sürdürdüklerini hem de Ramazan ayının hayırlı ve bereketli olması için dua ettiklerini aktardı.

"Ahi geleneğini devam ettiriyoruz"

Geleneğin 1690'dan bu yana sürdüğünü ifade eden Mutafçılar, şöyle konuştu: