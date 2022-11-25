Petrol
85.69
0.41%
Euro
19.405
-0.05%
Dolar
18.6096
-0.11%
Altın
1.053
0.14%
Borsa
4858
0.00%
Bitcoin
312.289
-1.53%
BTXN Coin
5.94
0.33%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çok bulutlu 12 C

    Edirne'de tarihi konak küle döndü

    Edirne’de alevlere teslim olan, "2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı" vasfındaki tarihi ahşap konak kullanılamaz hale geldi.
    • 25.11.2022 - 07:10
    • Güncelleme : 25.11.2022 - 07:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Edirne'de tarihi konak küle döndü

    Edirne'nin Babademirtaş Mahallesi, Hocaki Sokak'ta bulunan "2. Grup Korunması Gerekli Kültür Varlığı" vasfındaki tarihi konakta yangın çıktı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

    Tarihi konaktaki yangın  2 saat sonra kontrol altına alındı

    Alevlerin göğe yükseldiği yangının çevre evlere sıçraması ihtimali nedeniyle polis ekipleri, evlerde yaşayan vatandaşları uyandırıp tedbirli olmaları konusunda uyardı.

    Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi dört koldan yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saat süren çalışmalar neticesinde yangın kontrol altına alındı.

    Edirne'de tarihi konak küle döndü - Video

    Edirne de tarihi konak küle döndü #1

    Vatandaşlar o anları anlattı

    İHA'nın haberine göre, yangının yaşandığı sokakta ikamet eden Hayrettin Atıcı, dışarı çıktıklarında alevlerle karşılaştığını söyledi.

    Tarihi binanın alevler içinde kaldığını gördüğünü ifade eden Atıcı, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiğini anlattı.

    Mahalle sakinlerinden bir diğer vatandaş da, itfaiyenin siren sesine uyandığını, dışarı çıktığında alevlerin göğe yükseldiğini gördüğünü anlattı.

    Polis ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.

    Edirne de tarihi konak küle döndü #2

    Edirne de tarihi konak küle döndü #3

    Edirne de tarihi konak küle döndü #4


    Güngören'de nacakla eski kız arkadaşını tehdit etti
    3. Sayfa

    Güngören'de nacakla eski kız arkadaşını tehdit etti

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Kanada'da ambulans görevlisi, ağır yaralı kızını tanıyamadı
    Dünya

    Kanada'da ambulans görevlisi, ağır yaralı kızını tanıyamadı

    Görüş Bildir