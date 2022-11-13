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    Edirne'de tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

    Edirne Kapıkule Sınır Kapısı yolunda tıra çarpan otomobil hurdaya dönerken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
    • 13.11.2022 - 00:37
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    Edirne'de tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı

    Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nın 6’ncı kilometresinde, Mustafa G. idaresindeki 22 HP 694 plakalı otomobil, Kapıkule Sınır Kapısı yolundan Edirne yönüne seyir halindeyken trafik ışıklarında dönmek isteyen Osman Ç. yönetimindeki 34 FLS 565 plakalı tıra yandan çarptı.

    Ekipler olay yerine geldi

    İHA'nın haberine göre, çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen otomobilin tekeri yerinden koptu. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Edirne de tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı #1

    Araçtan av tüfeği ve fişek çantası çıktı

    Sağlık ekipleri yaralanan otomobil sürücüsü Mustafa G.'yi olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ayrıca otomobilde bulunan 1 av tüfeği ve fişek çantasına ise jandarma ekipleri tarafından el konuldu.

    Edirne de tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı #2

    "Bir gümbürtünün ardından kaza meydana geldi"

    İstanbul’dan aldığı alüminyum profil yükünü Almanya'ya götürmek için yola çıkan tır sürücüsü Orhan Ç., “Kapıkule tarafında arabayı yıkatıp geldim. Işıklarda yeşil yandığından sola dönmem gerektiği için döndüğüm esnada gelen bir gümbürtünün ardından kaza meydana geldi” dedi.

    Tır sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Edirne de tır ile çarpışan otomobil hurdaya döndü: 1 yaralı #3


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