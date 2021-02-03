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    Edirne'de tırdan 230 kilogram esrar çıktı

    Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 230 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
    • AA
    • 03.02.2021 - 10:58
    • Güncelleme : 03.02.2021 - 11:21
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    Edirne'de tırdan 230 kilogram esrar çıktı

    Yurt dışından Türkiye'ye giriş yapan E.B.'nin kullandığı tır, Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin şüphesi ve risk analizleri çerçevesinde X-ray taramasına sevk edildi.

    Boş olarak girdiği beyan edilen araçta şüpheli yoğunluk tespit edilmesi üzerine narkotik dedektör köpekler Belga ve Lili'nin de katılımıyla yapılan detaylı aramada, tır dorse tavanının sacla kapatıldığı belirlendi.

    GİZLİ BÖLMEDE BULUNDU

    Sac levhanın sökülmesi ile gizli bölmeye saklanan paketler halinde 230 kilogram esrar ele geçirildi. Tır şoförü E.B. gözaltına alındı.

    Edirne'de tırdan 230 kilogram esrar çıktı VİDEO

    Edirne de tırdan 230 kilogram esrar çıktı #1

    Edirne de tırdan 230 kilogram esrar çıktı #2

    Edirne de tırdan 230 kilogram esrar çıktı #3

    Edirne de tırdan 230 kilogram esrar çıktı #4

    Edirne de tırdan 230 kilogram esrar çıktı #5

    Edirne de tırdan 230 kilogram esrar çıktı #6

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