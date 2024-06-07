DHA

Edirne Belediyesi'nin 4 Haziran'da düzenlediği olağan meclis toplantısında, Edirne Toplu Ulaşım Sistemi'ndeki (ETUS) minibüs ücretlerine yüzde 37, taksi ve servis ücretlerine ise yüzde 50 zam yapma kararı alındı.

Bu kararla birlikte minibüslerde sivil yolcu taşıma ücreti 16,8 liradan 23 liraya, öğrenci ücreti ise 11,9 liradan 16,3 liraya yükseldi.

Taksi tarifesinde ise indi-bindi ücreti 90 lira, açılış ücreti 42 lira ve kilometre başına alınacak ücret 27 lira olarak belirlendi.

"Yüzde 20 indirim vadettiniz, yüzde 37 zam yaptınız"

Trakya Üniversitesi öğrencileri, bugün belediye önünde toplanarak, toplu ulaşıma yapılan zamları protesto edip, CHP'li Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın'ı zamları geri çekmeye davet etti.

Öğrenciler adına konuşan Eren Çam, seçim sürecinde Akın'ın dile getirdiği toplu ulaşımdaki yüzde 20'lik indirim vaadine dikkat çekerek şunları söyledi:

Burada toplanmamızın sebebi, seçim sürecinde verilen sözlerin yerine getirilmemesi ve biz gençlerin karşı karşıya bırakıldığı ekonomik zorluklardır. 25 Mart günü, Edirne Belediye Başkan adayı olarak bizlerle buluşan Filiz Gencan Akın, göreve geldiğinde ulaşımda yüzde 20 indirim yapacağı sözünü vermişti. Ancak 31 Mart seçimlerinde Edirne Belediye Başkanı olan Av. Filiz Gencan Akın, göreve gelir gelmez ETUS’a yüzde 37’lik bir zam yaparak biz gençleri ve Edirne halkını kandırmıştır. Ulaşımda yüzde 20 indirim bekleyen biz gençler ve kıymetli Edirne halkı, bu zam kararı ile adeta aldatıldık ve ekonomik anlamda daha da zor duruma düşürüldük. Seçim öncesi verilen sözlerin aksine, ulaşımda yüzde 37’lik bir zam yapılması, hem gençler hem de Edirne halkı için büyük bir hayal kırıklığı olmuştur. Sayın Başkan o gün biz gençler ile buluştuğunuzda; 'Biz hayalleri değil gerçekleri konuşuyoruz, öğrencileri kandırmıyoruz, yüzde 20 indirim göreve geldiğimde gelecek' demiştiniz. Bu nasıl gerçek, bu nasıl doğru konuşmak?