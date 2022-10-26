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    Edirne'de vincin üzerinden geçtiği yol çöktü

    Edirne Keşan'da altından kanalizasyon geçen yolda ilerleyen vinç, betonun kırılması ile kanalizasyon içine girdi. Vinç maddi hasar aldı.
    • 26.10.2022 - 17:49
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 17:58
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    Edirne'de vincin üzerinden geçtiği yol çöktü

    Edirne'nin Keşan ilçesi İspat Cami Mahallesi Cennet Tepe mevkiinde meydana gelen olayda, Özgün Yapı Kooperatifi ile Cennet Tepe mevkii arasındaki yolda seyreden C.Y. yönetimindeki 30 ton ağırlığındaki vinç, altından kanalizasyon geçen beton bloklar üzerindeki yolda seyretmeye başladı.

    Beton kırıldı, vinç kanalizasyona girdi

    Vincin ağırlığını kaldıramayan bloklar kırılınca vinç, kanalizasyonun içine girdi. Olay yerine çağrılan başka bir vincin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla düştüğü çukurdan çıkartıldı.

    İHA'nın haberine göre vinçte maddi hasar meydana geldi

    Edirne de vincin üzerinden geçtiği yol çöktü #1

    Edirne de vincin üzerinden geçtiği yol çöktü #2


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