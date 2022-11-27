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    Edirne'de yağ fabrikasının silosunda yangın

    Edirne'nin Havsa karayolu üzerinde bir yağ fabrikasının hammaddelerin bulunduğu silosunda çıkan yangın kontrol altına alındı.
    • 27.11.2022 - 18:57
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    Edirne'de yağ fabrikasının silosunda yangın

    Akşam saatlerinde Edirne - Havsa karayolu üzerinde bulunan bir yağ fabrikasının ham maddelerinin bulunduğu silosunda başladı.

    Çıkış nedeni bilinmeyen yangında, dumanı gören fabrika görevlileri durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine haber verdi.

    Bölgeye gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etmeye başladı. Olay yerinde önlem amaçlı sağlık ekipleri de bekletildi.

    Çekirdeklerin depolandığı silo alev alev yandı

    DHA'nın haberine göre, sıvı yağ üretilen fabrikanın çekirdeklerini depoladığı silodaki yangında alevler kontrol altına alınarak, soğutma çalışmalarına başlandı.

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