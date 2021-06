Edirne'de yağmur sonrası yollar göle döndü

Edirne'de sağanak yağış sonrası göle dönen yollar vatandaşları isyan ettirdi.

Edirne’de sağanak yağış sonrası cadde, sokak ve yolar göle döndü.

VATANDAŞLAR BELEDİYEYE SİTEM ETTİ

Kanalizasyonların tıkandığı yolarda sürücüler ilerlemekte, vatandaşlar ise yürümekte zor anlar yaşadı. Vatandaşların alt yapı ile ilgili belediyeye sitem etti.

"BU YOLLARDAN ARABA, BİSİKLET, İNSAN GEÇEMİYOR"

Edirne’de yaşayan Mühendis Kemal Tolga İzmir, “Ben burada yol göremiyorum. Küçük bir göl deseniz bence daha uygun olur. Bu yollardan araba, bisiklet, insan geçemiyor. Kamyonun geçemediği yerden insan nasıl geçsin, sizin takdirinize bırakıyorum ben. Doğru dürüst planlı çalışan bir belediyenin burada yönetime gelmesini istiyorum. Başka da bir şey istemiyorum. Her şey koordinasyonda bitiyor, her şey planlamada bitiyor her şey malzeme kalitesinde bitiyor, memnun değiliz. Şimdi burada birisine bir şey olduğunda bunun sorumlusu kim olur. Herkes der ki, devlet ama devletin hangi kurumu, devletin burası ile ilgili bir belediyesi var. Her şeye bir mana buluyorsunuz madem oturup görevinizi yapın" dedi.

"BURADA ALTYAPI YOK, YOLDA YOK, KÜÇÜK BİR GÖL VAR"

"Edirne yüzlerce yıllık bir şehir yani artık bilemiyorum" diyen İzmir, "Edirne 20-30 yıldır aynı belediyenin ellinde, bu kadar rezillik bilmiyorum, yaşamadım ben. Bazıları Avrupa’yı örnek aldığını söylüyor ama onların şehirlerinin yollarını da parklarını da, kaldırımlarını da örnek almasını istiyorum. Burada altyapı yok, yolda yok küçük bir göl var. Belediyeden bu göllere isim vermesini isteyebiliriz mesela bu gölleri sınıflandıralım Edirne gölü Kaleiçi gölü, kıyık gölü, büyük göl, küçük göl, orta boy göl şeklinde adlandırabiliriz. Bu yollar rezalet çekin görün herkes görsün. Tepkimizi göstereceğiz. Herkes bu yolların durumunu görüyor. Ben yılardan beridir Edirne’de yaşıyorum ,altyapı ile ilgili hiçbir adım atılmadı. Herkes kendi derdine düşmüş herkes kendi yaşantısına bakıyor. Tamam devlet görevlisi olabilirsin ama biraz hakkını vermen lazım” ifadelerini kullandı.