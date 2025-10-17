Edirne'de yavru tilki, doğum günü pastasına dadandı

- Edirne Millet Bahçesi'ndeki doğum günü partisinde bir yavru tilki masadaki pastayı kokladı.
- Tilki, çevredeki insanların dikkatini çektikten sonra hızla kaçtı.
- Doğum günü sahipleri olayı şaşkınlıkla izledi.
Edirne Millet Bahçesi’nde doğum günü kutlaması yapan bir grup, kısa süreliğine masadan ayrıldığında alana yavru bir tilki geldi. Tilki, masanın üzerine çıkarak doğum günü pastasını kokladı ve çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.
SEVİMLİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ
Olay anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tilkinin pastayı kokladığı, ardından çevredeki insanları fark edince hızla kaçtığı görüldü.
Doğum günü sahipleri, yaşadıkları şaşkınlığı şöyle anlattı:
“Doğum günü kutluyorduk, birden masada tilkiyi görünce çok şaşırdık. Çok sevimliydi, zarar vermedik, sadece izledik.”