Edirne'de yavru tilki, doğum günü pastasına dadandı

Edirne Millet Bahçesi’nde doğum günü kutlaması yapan bir grup, kısa süreliğine masadan ayrıldığında alana yavru bir tilki geldi. Tilki, masanın üzerine çıkarak doğum günü pastasını kokladı ve çevredeki vatandaşların ilgisini çekti.

SEVİMLİ ANLAR GÖRÜNTÜLENDİ

Olay anı, cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, tilkinin pastayı kokladığı, ardından çevredeki insanları fark edince hızla kaçtığı görüldü.

Doğum günü sahipleri, yaşadıkları şaşkınlığı şöyle anlattı:

“Doğum günü kutluyorduk, birden masada tilkiyi görünce çok şaşırdık. Çok sevimliydi, zarar vermedik, sadece izledik.”