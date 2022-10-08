Edirne'de yılbaşından bu yana 3 bin 500 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Edirne'de yılbaşından bu yana 3 bin 500 kaçak göçmen sınır dışı edildi

Çoğunluğunu Afganistan ve Iraklıların oluşturduğu 139 düzensiz göçmen, sınır dışı edilmek üzere Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezinden ülkelerine gönderildi.

​Düzensiz Göç Strateji ve Ulusal Eylem Planı çerçevesindeki kapsamında göçmenlerin sınır dışı işlemleri devam ediyor..

139 göçmen daha sınır dışı edildi

Son bir hafta içinde yakalanan Irak ve Afganistan uyruklu toplam 139 kaçak göçmen de Edirne İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'nden otobüslere bindirilerek sınır dışı edilmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi.

Kaçak göçmenler İstanbul Havalimanı'ndan charter uçuşlarla ülkelerine gönderilecek.

Edirne’de 139 düzensiz göçmen sınır dışı edildi VİDEO

Edirne'den gönderilen toplam göçmen sayısı 3 bin 500 oldu

İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Edirne'de yılbaşından bu yana 3 bin 500 göçmenin sınır dışı edildiği belirtildi.

























