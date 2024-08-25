Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 24 göçmen yakalandı
DHA

Sınır bölgelerinde kaçakçılığı faaliyetleri meydana geliyor.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.

24 KİŞİ YAKALANDI

İl Jandarma Komutanlığı İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü ve Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu Sudan ve Suriye uyruklu 24 göçmeni yakaladı.

Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)