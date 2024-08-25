Edirne'de yurt dışına kaçmaya çalışan 24 göçmen yakalandı

DHA
Sınır bölgelerinde göçmen kaçakçılığı faaliyetleri meydana geliyor.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, denetimlerini sürdürüyor.
24 KİŞİ YAKALANDI
İl Jandarma Komutanlığı İpsala ilçesine bağlı Sarıcaali köyü ve Enez ilçesine bağlı Sultaniçe köyünde yasa dışı yollarla başka ülkelere gitmek isteyen, aralarında kadın ile çocukların da bulunduğu Sudan ve Suriye uyruklu 24 kaçak göçmeni yakaladı.
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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