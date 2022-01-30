Edirne'de yurt dışına çıkış ve yurda girişleri kolaylaştırmak için 'Mobil PCR' birimi kuruldu

Edirne'nin Keşan ilçesinde yurt dışına çıkışlar için mobil PCR birimi kuruldu. Şehir merkezinde konumlandırılan birim ile hastane yoğunluğunun azaltılması ve turizme katkı hedefleniyor.

Ülkemizde korona vakaları son zamanlarda artış gösteriyor. Korona ve varyantları ile mücadelede de bir çok kayıp verdik.

Yeni çıkan kurallar ile birlikte artık PCR testleri bir çok kurum ve kuruluşta, yurt içine girişte ve çıkışta zorunlu hale geldi.

Edirne'de de pratik bir uygulamaya gidildi ve Yunanistan ve Bulgaristan'ın ülke girişlerinde PCR testini zorunlu kılmasının ardından, Keşan'da çarşı merkezinde mobil PCR test birimi adında bir birim oluşturuldu.

GELENLERE KOLAYLIK OLSUN DİYE, MOBİL PCR BİRİMİ KURDULAR

Keşan'a gelenlere kolaylık sağlamak adına Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ile Keşan Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimleriyle Cumhuriyet Meydanı'nda mobil PCR test birimi kuruldu.





UYGULAMA İLE BİRLİKTE DAHA HIZLI SONUÇ ALINACAK

Keşan Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Recep Vural ise PCR testi yaptıracakların pasaport işlemlerinin zaman kaybına yol açtığını dile getirerek, "Bu da bizim kendi vatandaşlarımızın PCR testlerinde yoğunluğa sebebiyet veriyordu; ama bunu bu şekilde ayrıştırmamız, yurt dışına çıkacakların PCR testlerini burada yapılması hastanedeki yoğunluğu azaltacaktır. Gün içerisinde PCR sonuçlarımızı elimizden geldiğince hızlandırıp, sonuçları vatandaşlarımıza ileteceğiz. Vatandaşlarımız, eskiden sonuçları da almaya hastaneye geliyordu; artık bunda da kolaylık olacak" dedi.



