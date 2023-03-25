Edirne'deki hızlı tren çalışmalarında tarihi mezarlar ortaya çıktı

Edirne'de hızlı tren projesi çalışmaları kapsamında yapılan kazılarda tarihi yapılara rastlandı.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler Tunca Nehri kenarındaki viyadük kazı çalışmaları esnasında taşları buldu.

Müze Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine uzmanlar tarafından bölgede inceleme yapıldı

Edirne'deki hızlı tren çalışmalarında tarihi mezarlar ortaya çıktı

Uzmanlar eşliğinde kurtarma kazı çalışması başlatılırken ilk etapta atıl durumdaki 6 mezar taşı çıkartıldı.

mezar taşları Müze Edirne Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alındı.

Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi olarak hizmet veren eski elektrik fabrikası bahçesindeki kazı çalışmaları kontrollü devam ediyor.

Edirne'deki hızlı tren çalışmalarında tarihi mezarlar ortaya çıktı
Edirne'deki hızlı tren çalışmalarında tarihi mezarlar ortaya çıktı
Edirne'deki hızlı tren çalışmalarında tarihi mezarlar ortaya çıktı