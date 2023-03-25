Edirne'deki hızlı tren çalışmalarında tarihi mezarlar ortaya çıktı Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nin Edirne'deki çalışmaları kapsamında yapılan kazılarda Osmanlı mezar taşları bulundu.

Edirne'de hızlı tren projesi çalışmaları kapsamında yapılan kazılarda tarihi yapılara rastlandı.

Halkalı-Kapıkule Demir Yolu Projesi'nde çalışmalarını sürdüren ekipler Tunca Nehri kenarındaki viyadük kazı çalışmaları esnasında mezar taşları buldu.

Edirne Müze Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi üzerine uzmanlar tarafından bölgede inceleme yapıldı

Uzmanlar eşliğinde kurtarma kazı çalışması başlatılırken ilk etapta atıl durumdaki 6 mezar taşı çıkartıldı.

Osmanlı mezar taşları Müze Edirne Müdürlüğü tarafından muhafaza altına alındı.

Türk Kültürü El Sanatları Üretim ve Geliştirme Merkezi olarak hizmet veren eski elektrik fabrikası bahçesindeki kazı çalışmaları kontrollü devam ediyor.