Edirne'deki sınır kapısında PCR testi ibraz etme şartı sürüyor

Yurt dışından gelenlere yönelik Kapıkule Gümrük Kapısı'nda başlatılan 'PCR testi ibraz etme mecburiyeti' uygulaması devam ediyor.

Koronavirüsle mücadele tedbirleri kapsamında hudut kapılarından yurda giriş yapmak isteyenlere belirli şartlar getirilmişti.

Bu şartlardan biri olan ‘PCR testi ibrazı zorunluluğu’ uygulaması sürdürülüyor.

Avrupa’nın en büyük dünyanın ise ikinci büyük kara sınır kapısı olan Edirne'deki Kapıkule’de de İl Sağlık Müdürlüğü personeli, söz konusu uygulama kapsamında kontrollerine devam ediyor.

YENİ BİR KARARA KADAR SÜRECEK

Ülkeye girişlerde yeni bir karar alınıncaya dek devam ettirileceği bildirilen ‘PCR testi ibraz mecburiyeti’ uygulamasına geçen yıl 30 Aralık 2020 tarihinde başlanmış ve 1 Mart 2021 tarihine kadar uygulanması kararlaştırılmıştı.

Daha yapılan bildirimle, söz konusu uygulamanın yeni bir karar alınıncaya dek devam ettirileceği belirtilmişti.

BULGARİSTAN'DA PCR TESTİ TALEBİ 30 NİSAN'A KADAR SÜRECEK

Öte yandan, Bulgaristan Sağlık Bakanlığı tarafından alınan karara göre 29 Ocak 2021 tarihinden 30 Nisan 2021 tarihine kadar AB ülkeleri dahil ve 3. ülkelerden (Türkiye dahil), Bulgaristan’a girişlerde PCR testi mecburiyeti getirilmiş ve bu karardan transit geçenler, nakliye ve transport sektöründe çalışanlar muaf tutulmuştu.





ÜLKEYE GİRİŞLERDE PCR TESTİ İBRAZI MECBURİYETİ NEDİR?

Uygulamada yurt dışından gelenlerin negatif test ibraz etme mecburiyeti var. 72 saat içerisinde yapılmış ve negatif PCR testi ibraz edemeyenler geri dönüş haklarını kullanabildiği gibi Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri adreste 7 gün karantinaya alınıyor. Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya yerleştiriliyor.



