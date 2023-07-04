Edirne’deki Tunca Nehri yeşile büründü: Çöpler gün yüzüne çıktı

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artık iyiden iyiye arttı.
Bu, kuraklığı da beraberinde getirdi.
Edirne'de de az yağışlı geçen günlerin ardından temmuz ayında sıcaklık yükseldi.
Tunca Nehri, çöplüğe döndü
Bundan nehir debileri de etkiledi.
Kış yağışlarının yetersiz olması sebebiyle debisi düşen ve kuruma noktasına gelen Tunca Nehri, neredeyse kuruma noktasına geldi.
Nehir, atılan atıklarla birlikte adeta çöplüğe döndü.
Debisi düştü
DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü Nehir Debileri Ölçüm İstasyonu verilerine göre, geçen yıl temmuz ayında 7 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin akış hızı 5 metreküp/saniyeye, 78 metreküp/saniye olan Meriç Nehri’nin akış hızı ise 58 metreküp/saniyeye kadar düştü.
Kökü koku yayıyor
Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan ot öbeklerinin yanı sıra nehre atılan ve ortaya çıkan çöpler ise çevreye kötü koku yayıyor.
Bu da yetmezmiş gibi bir de görüntü kirliliğine sebep oluyor.
Bölgeden geçenler, su seviyesindeki düşüşe bağlı olarak nehre atılan çöplerden dolayı tepki gösteriyor.
'Duyarlı olun' çağrısı
Vatandaşlar, duyarlı olunması çağrısında bulunuyor.
Gördükleri manzara karşısında şaşırıp kaldıklarını söyleyen Nurgül Taşdemir, insanların geleceğini ve çocuklarını düşünerek çevreyi kirletmemesi gerektiğine vurguladı.
Taşdemir, şöyle konuştu:
"Yetkililer ne yapsın?"
İnsan gördükçe içi acıyor. İnsanlar aklını değiştirmedikçe, yani bu duyarlılığa duyarsız kaldığı müddetçe yetkililerin yapacağı bir şey yok. Yetkili temizliyor. Tekrar aynı işlem olduğu zaman yetkililer buna ne yapsın? Böyle insanların kendisini değiştirmeleri lazım. Pikniğe falan gittiğim zaman ilk yapacağım iş çocuklarıma öğretmek maksadıyla yanımda mutlaka poşet götürürüm. Piknik atıklarımı olduğu yere bırakmıyorum da, poşetin içine koyuyorum. Arabamla nerede çöp kovası, konteyner bulursam götürüp onun için atıyorum. Hani herkes böyle yapmış olsa…