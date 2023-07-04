Edirne’deki Tunca Nehri yeşile büründü: Çöpler gün yüzüne çıktı Kış aylarında taşkınlarla, yazın ise kuraklıkla mücadele eden Tunca Nehri, hava sıcaklıklarının artmasına bağlı olarak kuruma noktasına geldi. Durum böyle olunca da nehir, plastik atıklar, çöpler ve sazlıklarla kaplandı.

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İHA

Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artık iyiden iyiye arttı.

Bu, kuraklığı da beraberinde getirdi.

Edirne'de de az yağışlı geçen günlerin ardından temmuz ayında sıcaklık yükseldi.

Tunca Nehri, çöplüğe döndü

Bundan nehir debileri de etkiledi.

Kış yağışlarının yetersiz olması sebebiyle debisi düşen ve kuruma noktasına gelen Tunca Nehri, neredeyse kuruma noktasına geldi.

Nehir, atılan atıklarla birlikte adeta çöplüğe döndü.

Debisi düştü

DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü Nehir Debileri Ölçüm İstasyonu verilerine göre, geçen yıl temmuz ayında 7 metreküp/saniye olan Tunca Nehri'nin akış hızı 5 metreküp/saniyeye, 78 metreküp/saniye olan Meriç Nehri’nin akış hızı ise 58 metreküp/saniyeye kadar düştü.

Kökü koku yayıyor

Tunca Nehri'nin yüzeyinde oluşan ot öbeklerinin yanı sıra nehre atılan ve ortaya çıkan çöpler ise çevreye kötü koku yayıyor.

Bu da yetmezmiş gibi bir de görüntü kirliliğine sebep oluyor.

Bölgeden geçenler, su seviyesindeki düşüşe bağlı olarak nehre atılan çöplerden dolayı tepki gösteriyor.

'Duyarlı olun' çağrısı

Vatandaşlar, duyarlı olunması çağrısında bulunuyor.

Gördükleri manzara karşısında şaşırıp kaldıklarını söyleyen Nurgül Taşdemir, insanların geleceğini ve çocuklarını düşünerek çevreyi kirletmemesi gerektiğine vurguladı.

Taşdemir, şöyle konuştu:

"Yetkililer ne yapsın?"