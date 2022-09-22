Bakanlığın aldığı karar doğrultusunda söz konusu işletmelerin pazar günleri kapatılmasını onaylamayan esnaf, "Bu durum bizi çok etkiler. Pazar günleri işlerimiz Bulgarlardan dolayı yoğundu" dedi.

Ticaret Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde berber, kuaför ve güzellik salonlarıyla ilgili adım attı.

Alınan karara göre, 1 Ekim'den itibaren söz konusu işletmelerin, haftanın bir günü kapalı olması kararlaştırılmıştı.

Esnaftan karar tepki

Bunun üzerine Edirne Berberler ve Kuaförler Esnaf Sanatkarlar Odası'na bağlı olan işletmeler, pazar günü kapanma kararı aldı.

Bölgedeki bazı işletmeciler kararı yerinde bulurken, Bulgar ve Yunan müşterilere hizmet veren işletme sahipleri ise karara tepki gösterdi.

Dükkanlarda Bulgarca ve Yunanca tabelalar asılı

Kente gelen turistler, alışverişlerini yapmalarının ardından kişisel bakımlarını da yaptırıp ülkelerine dönüyor.

DHA'nın aktarımına göre; bu nedenle turistlerin uğrak noktaları olan bölgelerde iş yeri sahipleri, dükkan tabelalarına Türkçenin yanı sıra Yunanca ve Bulgarca yazılar yazarak çok sayıda turiste hizmet veriyor.

"Kanun doğrultusunda herkes buna uymak zorunda"

Pazar günleri kapanma kararını üyelerinin çoğunluğuna sorarak aldıklarını söyleyen Edirne Berberler ve Kuaförler Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Selçuk Gül, "Bizim en büyük sıkıntımız buraya gelen yerli ve yabancı turistler. Hafta sonu şehir merkezinde olan erkek berberi, kuaför ve güzellik salonları biraz sıkıntı yaşayacaklar. Arkadaşlarımız da buna doğal olarak tepki gösteriyorlar ama sonuçta devletin çıkardığı kanun doğrultusunda herkes buna uymak zorunda, uyacağız da. İnşallah ilerleyen günlerde bununla alakalı çözüm olursa, esnafımız açısından daha faydalı olur diye düşünüyorum." dedi.

Edirneli berberler pazar günleri kapanma kararına tepki gösterdi VİDEO



"Hafta içi ya da cumartesi gelsinler"

Hafta sonları Edirne'ye, yerliden ziyade Bulgar ve Yunan turistlerin geldiğini belirten Gül, "Bulgar turistler şu anda daha fazla geldiği için berber, kuaför ve güzellik salonlarımızdan hizmet almak istiyorlar. Fakat bu iş yerleri hafta sonu kapalı olacağından dolayı biraz sıkıntı yaşayacaklarını düşünüyorum. Valilik bizden belirli gün tespit etmemizi istedi ve biz de üyelerimize sorduk, onlar da pazar günü kapalı olmasını istediler. Biz de bu yönde valiliğe bildirdik. Bu doğrultuda pazar günleri kapalı olma kararı aldık. Buradan Bulgar ve Yunan turistlere pazar günü değil de hafta içi ya da cumartesi gelsinler diyorum, aksi taktirde açık berber, kuaför ve güzellik salonu bulamayacaklar." şeklinde konuştu.

"Pazar günleri kapanmamız kötü oldu"

Berber dükkanı işleten Güray Özsaygılı, "Benim yerli müşterilerimin yanı sıra, Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen müşterilerim var. Yerli ve yabancı müşterilerimiz pazar günü kapanmamızdan etkilenecekler, biz çünkü pazar günleri çok yoğun çalışıyoruz. İzinli oldukları için pazar gününü tercih ediyorlar. Biz de o gün kapalı olacağız. Diğer günler yok denecek kadar az iş oluyor, çok sakin geçiyor, yok denecek kadar az iş oluyor. Onun için pazar günleri kapanmamız kötü oldu. Bizi çok etkileyecek." diye konuştu.

"Maddi olarak bizim kaybımız olacak"

Berber Bülent Kefil de "Burası sınır kent, böyle bir karar çıktı ve bizim Bulgar müşterilerimiz var, nasıl olacak. Bunlar ister istemez mağdur olacak. Pazar günleri geliyorlar ve maddi olarak bizim kaybımız olacak. Zaten yeni pandemiden çıktık, zor bir dönem atlattık. Aylarca günlerce kapalı kaldık. Böyle bir kanunun çıkmasına karşıyım." dedi.

"Bu şekilde işlerimiz kesilecek"

Pazar günleri kapalı olmalarının müşteri kaybına neden olacağını söyleyen kuaför işletmecisi Fatma Aldemir Yavuz, "Bulgaristan'dan randevu sistemiyle de çalıyoruz, tabii oradan gelen müşterilerimiz var. Yunanistan'dan gelenler de var. Yani bizi etkileyecek bir karar. Bu konunun bir şekilde tekrar görüşülmesini istiyoruz. Edirne farklı, sınır kent. Esnafın, Bulgar ve Yunan müşterisi çok var. Özelikle hafta sonları çok geliyorlar. Bu durum bizi çok etkiler. Pazar günleri işlerimiz Bulgarlardan dolayı yoğundu. Bu şekilde işlerimiz kesilecek. Onlar da gelemeyecekler. Böylelikle müşteri kaybına uğrayacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu karar bana saçma geliyor"

İş yerinin camına ve tabelasına Türkçenin yanı sıra, Yunanca ve Bulgarca yazılar yazarak kentte yerli ve yabancı müşterilere hizmet veren berber Günay Aksigör, "Edirne sınır kenti. Bulgaristan'dan gelenler genelde hafta sonunu tercih ediyor. Yunanistan ve Bulgaristan'dan gelen müşterilerimiz var. Şimdi Bulgaristan'dan gelen turistlere biz bunu nasıl anlatacağız. Buraya tatil amaçlı gezmeye, para harcamaya geliyorlar. Geldikleri zaman tüm ihtiyaçlarını da Edirne'den karşılıyorlar. Şimdi restoranlar açık, alışveriş yaparken her taraf açık, berbere geldiği zaman berberler kapalı. Peki hafta sonu düğünler var. Bu karar bana saçma geliyor. Bence berberler de açık olmalı. Ben salı günü kapanmasını istedim. Gerekirse CİMER'e yazı yazacağım." diye konuştu.













