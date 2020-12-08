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    Edirneli çift, 1 saat arayla koronavirüse yenik düştü

    Uzunköprü ilçesinde Türkan Kızıl ve eşi Recep Kızıl, koronavirüs nedeniyle tedavi gördükleri hastanede 1 saat arayla hayatlarını kaybetti.
    • DHA
    • 08.12.2020 - 19:13
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    Edirneli çift, 1 saat arayla koronavirüse yenik düştü

     

    Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde yaşayan Türkan Kızıl (73) ve eşi Recep Kızıl (75) çiftine, yaklaşık 15 gün önce başvurdukları Uzunköprü Devlet Hastanesi’nde koronavirüs teşhisi konularak, tedaviye alındı.

    SAAT ARAYLA YENİK DÜŞTÜLER

    Durumları ağırlaşan ve hastanenin yoğun bakım servisinde tedavileri süren Kızıl çifti, dün 1 saat arayla doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatlarını kaybetti.

    Türkan ve Recep Kızıl çiftinin cenazeleri, bugün Uzunköprü şehir mezarlığında kılınan cenaze namazlarının ardından yan yana toprağa verildi.

    Edirneli çift, 1 saat arayla koronavirüse yenik düştü #1

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