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- Edirneli damat düğün salonuna motosikletle girdi
Edirneli damat düğün salonuna motosikletle girdi
Bir motosiklet derneğinin başkan yardımcılığını yapan damat, düğün salonuna ilginç bir giriş yaptı.
- İHA
- 11.08.2020 - 16:25
- Güncelleme : 11.08.2020 - 16:25
Edirne'de yaşayan ve Edirne Motosiklet Derneği Başkan Yardımcısı olan Murat Görgüç, kız arkadaşı Yağmur Görgüç ile dünyaevine girdi.
Motosiklet tutkunu olan damat Görgüç, düğünde unutulmayacak bir sürprize imza attı.
SALONA MOTOSİKLET İLE GİRDİ
Görgüç, düğün salonuna motosiklet üzerinde giriş yaparken davetliler ise şaşkına döndü. Pist alanında kısa bir tur atan damat Görgüç, ardından eşiyle birlikte dans ederek doyasıya eğlendi.
Edirneli damat düğün salonuna motosikletle girdi