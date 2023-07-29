Edirne'nin beyaz takım elbiseli müezzini vefat etti Selimiye Camisi'nde 41 yıl görev yapan, giyimi ve yaşam tarzıyla dikkat çeken emekli müezzin, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Daha önce, kişiliği ve yaşam tarzı ile birçok televizyon programına da konuk olan müezzin, Edirne'nin gönüllü tanıtım elçisi olmuştu.

DHA Nadi Ersoy, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi’nde 41 yıl görev yaptı. Emekli olan Ersoy, ziyaret için gelenlere görev yaptığı camiyi tanıtmaya başladı. Edirne onu tarzıyla tanıdı Cami içinde okuduğu ezan sesi ile kendine hayran bıraktıran Ersoy, takım elbiseyle bisiklete binmesi, uzun beyaz saçları ve yaşam tarzıyla Edirne'nin tanınmış simalarından biri haline geldi. Ersoy, birçok ulusal kanala da konuk oldu. Kalp krizi geçirdi Emekli müezzin, dün tatil için gittiği Balıkesir'in Akçay ilçesinde kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Binlerce mesaj atıldı Ersoy'un ölümü sonrası kentte binlerce kişi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yolladı. Evli, 4 çocuk ve 7 torun sahibi Ersoy, yarın 41 yıl görev yaptığı Selimiye Camisi'nden kılınacak öğle namazın ardından Avarız köyünde toprağa verilecek.