Edirne'nin beyaz takım elbiseli müezzini vefat etti
DHA

Nadi Ersoy, Mimar Sinan'ın ustalık eseri tarihi Selimiye Camisi’nde 41 yıl görev yaptı.

Emekli olan Ersoy, ziyaret için gelenlere görev yaptığı camiyi tanıtmaya başladı.

Edirne onu tarzıyla tanıdı

içinde okuduğu ezan sesi ile kendine hayran bıraktıran Ersoy, takım elbiseyle bisiklete binmesi, uzun beyaz saçları ve yaşam tarzıyla Edirne'nin tanınmış simalarından biri haline geldi.

Ersoy, birçok ulusal kanala da konuk oldu.

Edirne'nin beyaz takım elbiseli müezzini vefat etti

Kalp krizi geçirdi

Emekli müezzin, dün tatil için gittiği Balıkesir'in Akçay ilçesinde kalp krizi geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Ersoy, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Edirne'nin beyaz takım elbiseli müezzini vefat etti

Binlerce mesaj atıldı

Ersoy'un ölümü sonrası kentte binlerce kişi sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajı yolladı.

Evli, 4 çocuk ve 7 torun sahibi Ersoy, yarın 41 yıl görev yaptığı Selimiye Camisi'nden kılınacak öğle namazın ardından Avarız köyünde toprağa verilecek.