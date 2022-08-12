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    Edirne'ye gelen Bulgarlar aldıklarını taşımakta zorlandı

    Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, pazarda adım atacak yer bırakmadı.
    • Haber Merkezi
    • 12.08.2022 - 14:22
    • Güncelleme : 12.08.2022 - 15:22
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    Edirne'ye gelen Bulgarlar aldıklarını taşımakta zorlandı

    Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turistlerin sayısı her geçen gün artıyor.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan kararla birlikte Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye girişlerinde pasaport zorunluluğunun kaldırılmasını fırsata çeviren Bulgarlar, artık daha fazla Edirne'ye gelmeye başladı.

    Sabahın erken saatlerinde kente akın Bulgarlar, soluğu Ulus Pazarında aldı.

    Şehir Bulgaristan plakalı araçlarla doldu

    Giyimden züccaciyeye tüm ihtiyaçlarını Edirne'den karşılayan Bulgarlar, aldıklarını taşımakta güçlük çekti. Pazarda adım atacak yer kalmazken, şehrin hemen hemen her noktasına park edilen Bulgar plakalı araçlar adeta şehri istila etti.

    Edirne'ye gelen Bulgarlar aldıklarını taşımakta zorlandı VİDEO

    Edirne Bulgar

    Edirne esnafı mutlu

    Bulgarların alışveriş cenneti haline gelen Edirne'de, esnafın yüzü de gülüyor. Müşterilerinin yüzde 90'ını Bulgaristan vatandaşlarının oluşturduğunu anlatan esnaf, alışveriş turizminin devam etmesini istiyor.

    İHA'ya kimlik ile girişlerin esnafa can suyu olduğunu vurgulayan Mehmet Yıldırım, “Alışverişler çok güzel oluyor. İyi ki böyle bir şey çıkarttılar, her şey çok güzel çok memnunuz. Daha çok gelmeye başladılar. Kalabalık var inşallah daha çok gelmeye devam eder. Giyimden, gıdaya her şeyi alıyorlar” şeklinde konuştu.

    Edirne Bulgar

    "Cuma günleri geliyoruz"

    İhtiyacı olan her şeyi Edirne’den almak için Bulgaristan’dan gelen Ceylan Nail “Cuma günleri sık sık Edirne’ye geliyoruz alışveriş yapmak için. Kimlik ile gelip gidebiliyoruz. Daha iyi ve kolay oldu böyle.” dedi.

    Kimlik ile Türkiye’ye girişlerin çok kolay ve güzel olduğunu belirten Sümeyye Bayram ise gıdadan, tekstile her şeyi Edirne’den aldıklarını ifade etti.

    Edirne Bulgar

    Edirne Bulgar

    Edirne Bulgar

    Edirne Bulgar

    Edirne Bulgar

    Edirne Bulgar


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