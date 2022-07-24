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    Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

    Hava sıcaklığının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'ndeki sahiller dolup, taştı. Kurban Bayramı sonrasında bile sahillerdeki otellerin tam kapasite dolu olduğu öğrenildi.
    • 24.07.2022 - 13:51
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    Edremit Körfezi'nde sahiller doldu

    Balıkesir'in Ayvalık, Burhaniye, Gömeç ve Edremit ilçelerinin bulunduğu Kuzey Ege sahilleri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkması ile tatilcilerin akınına uğradı.

    Hava sıcaklığının 36 dereceyi aştığı Edremit Körfezi'nde sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için sahilleri doldurdu.

    Kurban Bayramı sonrası yoğunluk sürüyor

    Tatilciler, Edremit'in Altınkum, Akçay, Altınoluk, Güre, Burhaniye'nin Ören, İskele, Öğretmenler ile Ayvalık'ın Sarımsaklı plajlarında yoğunluklar oluşturdu.

    Edremit Körfezi Turizm İşletmecileri Derneği (EKTİD) Kurucu Başkanı Yahya Yavuz, AA muhabirine, Kurban Bayramı sonrası yoğunluğun devam ettiğini söyledi.

    “Sahil otelleri hep dolu”

    Yavuz, sıcaklıkların artması dolayısıyla sahillerin dolduğunu vurgulayarak, “Hava sıcaklıklarının 35 ile 40 dereceye gelmesiyle sahiller dolu. Sahil otelleri hep dolu. Bu şekilde sezon devam ediyor.” diye konuştu.

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