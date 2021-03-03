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    Edremit'te alkollü yayaya kamyonet çarptı

    Balıkesir'in Edremit ilçesinde yaşanan trafik kazasında bu kez sürücü değil, yaya alkollü çıktı.
    • İHA
    • 03.03.2021 - 16:42
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    Edremit'te alkollü yayaya kamyonet çarptı

    Çayiçi Caddesi’nde meydana gelen kazada, 28 yaşındaki Oğuzhan Ö. idaresindeki kamyonet, yolu kontrol etmeden karşıdan karşıya geçmekte olan 65 yaşındaki Celal E. isimli yayaya çarptı.

    YAYA ALKOLLÜ ÇIKTI

    Polis yolda tedbir alırken, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinden sonra yaralanan emekli şahıs hastaneye kaldırıldı. Yayanın alkollü olduğu ileri sürülürken, kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

    Edremit te alkollü yayaya kamyonet çarptı #1

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