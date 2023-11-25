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EFT/FAST'lerde yüzde 50 fazla azami ücret uygulaması kaldırıldı

EFT/FAST'lerde yüzde 50 fazla azami ücret uygulaması kaldırıldı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasına son verdi.