Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 300 kilo ağırlığında dev ay balığı takılırken, balıkçılar nesli tükenme tehlikesi altındaki balığı suya bıraktı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ‘Ali bey’ isimli tekne, ağlarını denize bıraktı. Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, güneş veya ay balığı olarak bilinen balığın ağlarına takıldığını gördü.

300 KİLOLUK AY BALIĞI, AĞLARA TAKILDI

Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ay balığını iple bağlayarak, ağlardan kurtardı.

Ege Denizi'nde balıkçıların ağına dev 'ay balığı' takıldı-Video

AĞLARDAN KURTARIP, DENİZE BIRAKTILAR

Nesli tehlike altında olan ay balığı, daha sonra ip kesilerek denize bırakıldı. Balıkçılar o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.