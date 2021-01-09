Euro
9.0256
0.03%
Dolar
7.3732
0.34%
Altın
438.21
-3.06%
Borsa
1.541
1.21%
Bitcoin
303.900
6.52%
EXEN Coin
11.17
0.54%
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Ege Denizi'nde balıkçıların ağına dev 'ay balığı' takıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 300 kilo ağırlığında dev ay balığı takılırken, balıkçılar nesli tükenme tehlikesi altındaki balığı suya bıraktı.
    • DHA
    • 09.01.2021 - 05:07
    • Güncelleme : 09.01.2021 - 05:54
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Ege Denizi'nde balıkçıların ağına dev 'ay balığı' takıldı

    Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında ‘Ali bey’ isimli tekne, ağlarını denize bıraktı. Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, güneş veya ay balığı olarak bilinen balığın ağlarına takıldığını gördü.

    300 KİLOLUK AY BALIĞI, AĞLARA TAKILDI

    Büyük şaşkınlık yaşayan balıkçılar, yaklaşık 300 kilo ağırlığındaki ay balığını iple bağlayarak, ağlardan kurtardı.

    Ege Denizi'nde balıkçıların ağına dev 'ay balığı' takıldı-Video

    Ege Denizi nde balıkçıların ağına dev ay balığı takıldı #1

    AĞLARDAN KURTARIP, DENİZE BIRAKTILAR

    Nesli tehlike altında olan ay balığı, daha sonra ip kesilerek denize bırakıldı. Balıkçılar o anları ise cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

    Ege Denizi nde balıkçıların ağına dev ay balığı takıldı #2

    Ege Denizi nde balıkçıların ağına dev ay balığı takıldı #3

    Ege Denizi nde balıkçıların ağına dev ay balığı takıldı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir