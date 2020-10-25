Ege'de balon boyunun boyu 1 metreye çıktı.

Akdeniz'den sonra Ege Denizi'nde de giderek yayılan ve diğer türleri tehdit eden zehirli balon balığığının boyu 1 metreye çıktı.

Akdeniz ve Ege Denizi’nin korkulu rüyası olan balon balıkları gün geçtikçe çoğalmaya devam ediyor. Derin sularda yaşayan ve balıkçıların ağlarını dişleriyle param parça eden balon balıklarının boyları da 1 metre uzunluğuna ulaşmaya başladı.

DİŞLERİYLE TENEKE KUTULARI BİLE PARÇALIYOR

Çene gücüyle ve keskin dişleriyle teneke kutularını bile parçalamayı başaran balon balıkları, amatör balıkçıların ağlarına sık sık takılıyor.

1 METRELİK BALON BALIĞI

Sabah saatlerinde balık avlamaya çıkan Av. Göray Karadut, teknesi ile Çavuş Adası açıklarında avlamaya başladı. Birkaç balık avladıktan sonra zıpkın ile balon balığı yakaladı.

Güçlükle teknesine taşıdığı 1 metre uzunluğunda 6 kilogramlık ağırlığındaki balon balığının fotoğraflarını çeken Karadut zehirli olan balığı sosyal medyasından paylaştı.