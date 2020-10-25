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    Ege'de balon boyunun boyu 1 metreye çıktı.

    Akdeniz'den sonra Ege Denizi'nde de giderek yayılan ve diğer türleri tehdit eden zehirli balon balığığının boyu 1 metreye çıktı.
    • İHA
    • 25.10.2020 - 06:20
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    Ege'de balon boyunun boyu 1 metreye çıktı.

    Akdeniz ve Ege Denizi’nin korkulu rüyası olan balon balıkları gün geçtikçe çoğalmaya devam ediyor. Derin sularda yaşayan ve balıkçıların ağlarını dişleriyle param parça eden balon balıklarının boyları da 1 metre uzunluğuna ulaşmaya başladı.

    DİŞLERİYLE TENEKE KUTULARI BİLE PARÇALIYOR

    Çene gücüyle ve keskin dişleriyle teneke kutularını bile parçalamayı başaran balon balıkları, amatör balıkçıların ağlarına sık sık takılıyor.

    1 METRELİK BALON BALIĞI

    Sabah saatlerinde balık avlamaya çıkan Av. Göray Karadut, teknesi ile Çavuş Adası açıklarında avlamaya başladı. Birkaç balık avladıktan sonra zıpkın ile balon balığı yakaladı.

    Güçlükle teknesine taşıdığı 1 metre uzunluğunda 6 kilogramlık ağırlığındaki balon balığının fotoğraflarını çeken Karadut zehirli olan balığı sosyal medyasından paylaştı.

    Ege de balon boyunun boyu 1 metreye çıktı. #1

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