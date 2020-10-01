Eğirdir Gölü kırmızı alarm veriyor: Kuruma periyoduna girdi

Türkiye’nin önemli tatlı su kaynaklarından biri olan Eğirdir Gölü’nde, su çekilmeleri her geçen yıl daha da artıyor. Göldeki ortalama su seviyesi, 16 metreden 4 metreye kadar düştü.

Türkiye’nin yedi renkli gölü olarak bilinen Eğirdir Gölü’nde su kayıpları kritik seviyelere yaklaşıyor.

Gölde su seviyesinin azalmasıyla birlikte halk plajlarında kumluk alanlar genişlerken, iskeleler de karada kaldı.

Suların çekilmesi ilginç görüntüler de oluşturdu.

SU KAYDIRAĞI KUMLARIN ARASINDA KALDI

2016 yılında Bedre Plajı’na kurulan su kaydırağı kumların arasında kaldı. Su kaydırağı ile göl arasındaki mesafe ise yaklaşık 25 metreye ulaştı.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici, göldeki su seviyesinin giderek azaldığına dikkat çekerek, Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünce belirlenen Eğirdir Gölü Özel Hükümleri’nin bir an önce uygulanması gerektiğine işaret etti.

Eğirdir Gölü kırmızı alarm veriyor İZLE

“BİLİMSEL OLARAK KURUMA PERİYODUNA GİRMİŞTİR”

Eğirdir Gölü’nün Türkiye’nin en büyük ikinci doğal tatlı su gölü olduğuna değinen Dr. Erol Kesici, “Göl, kullanım amaçları arasında stratejik öneme sahiptir. Savaşta, açlıkta, kıtlıkta içme suyu olarak kullanılacaktır. Tarımda da kullanılabilmektedir. Eğirdir Gölü, 3 bin 500 kilometre karelik bir havza içerisinde yer alan 520 kilometre kare su yüzeyine sahip bir alandır. Son yıllarda ortalama su seviyesi 16 metreden 4 metrelere kadar düşmüştür. Yüzey seviyesinin ise ortalama 150 kilometreden fazlası karalaşmış, bataklıklaşmış ve istilaya uğramıştır. Eğirdir Gölü bilimsel olarak kuruma periyoduna girmiştir.” dedi.

“GÖLÜ BESLEYECEK TEK KAYNAK YAĞMUR”

“Bunun bilimsel olarak temel nedenlerinden birisi gölün su bütçesinin uygun şekilde kullanılamamasıdır.” diyen Kesici, şöyle devam etti:

“Yüzey suları, pompajlar ve yasal, yasal olmayan kuyularla tarım için su alınmaktadır. Elbette tarım için su alınacaktır ama gölün su bütçesi korunarak su alınmalıdır. Bunun dışında gölün havzasına düşen yağmurun büyük bir kısmı, yüzey akışlarında önüne konulan gölet ve barajlar nedeniyle göle ulaşamamaktadır. Gölü besleyecek tek kaynak, yağmurlar olmaktadır. Eğer sizin havzada neminiz azalırsa, yağışınız da azalmaktadır.”





“10 BALIK TÜRÜNDEN SADECE BİR TANE KALDI”

Erol Kesici, gölün kırmızı alarm verdiğini ifade ederek, su çekilmeleriyle birlikte canlıların olumsuz etkilediğini kaydetti.

Kesici, “3-4 yıl önce tamamen sular içerisinde olan kuşların yuvaladığı, ürediği ve balıkların yumurtladığı bazı alanlar kurumuş vaziyette. Göl, canlılar açısından da kırmızı alarm vermekte. Çünkü artık Eğirdir Gölü’nde balık bulunmamakta. En büyük kötülüğü burada balıklandırmayla yaptılar. Zamanında gölde 10 çeşit doğal tür vardı. Bu doğal tür bir insanın akciğeri, karaciğeri, sindirim sistemi gibiydi. O balıklar göllerin esas temizleyicileriydi. Bugün ise balıklandırma yöntemleriyle daha çok para kazanalım diye 9 tür tamamen coğrafyadan silindi, nesli tükendi. Ayrıca gölde su salyangozları, kurbağalar, yengeçler, kabuklu organizmalarda da kayıplar vardır.” dedi.

“GÖL YÜZDE 60 SEVİYESİNİ KAYBETTİ”

Devletin 1983 yılından bu yana Eğirdir Gölü’nün korunmasıyla ilgili yasalar çıkardığını dile getiren Erol Kesici, ancak bunların sağlıklı uygulanamadığını belirtti.

En son 2013 yılında Eğirdir Gölü Özel Hükümleri’nin çıkarıldığını ifade eden Kesici, “Orada gölün kenarında ne yapacağınızı, gölden ne kadar su alabileceğinize ilişkin bütün hükümler vardır. Ama maalesef bu hükümler popülist davranışlarla uygulanmamaktadır. Örneğin; 914,54 su kotuna geldiği zaman bir damla dahi su alınmaması gerekir. Göl şu anda o dönemdedir. Göl yaklaşık olarak yüzde 60’lık seviyesini kaybetmiştir. Bu kurumaya yüz tutmak demektir.” şeklinde konuştu.

Kesici, “Bilimsel verilere göre aynı şekilde kullanılmaya devam edilirse Eğirdir Gölü bataklıklaşacak ve 10 yıl içerisinde çok ciddi sorunlarla karşı karşıya kalacaktır. 520 kilometre kareden 400 kilometre karelere kadar çekilen bir alan var. Seviyede de yüzde 60’lara varan kayıplar var, bu çok tehlikeli bir durum." dedi.