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    Eğlence vergisi yürürlükten kaldırıldı

    Eğlence vergisi yürürlükten kaldırıldı

    Film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranının kaldırılması kararı Resmi Gazete'de yayınlandı. Karar 1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek.
    • 21.12.2022 - 02:47
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    Belediyelerin yüzde 10 olarak aldıkları eğlence vergisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayınlanan kararla birlikte kaldırıldı.

    Oran sıfırlandı

    Karara göre, film gösterimi, spor müsabakaları, at yarışları ve konserlerde alınan eğlence vergisi oranı yüzde 0 olarak belirlendi.

    1 Ocak'tan itibaren yürürlüğe girecek

    Kararın 2464 Belediye Gelirleri Kanunun 21’inci maddesinde yer alan eğlence vergisi nispetleri ile ilgili ekli kararın yürürlüğe konulmasına, mezkur kanunun 96’ncı maddesinin (c) fıkrası gereğince karar verildi.

    Karar 01/01/2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

    Eğlence vergisi yürürlükten kaldırıldı #1


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