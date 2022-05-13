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    EGM’den İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun’un paylaşımına tepki

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun’un, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının onanmasına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.
    • İHA
    • 13.05.2022 - 02:25
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    EGM’den İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun’un paylaşımına tepki

    Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun’un sosyal medya hesabından Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünün onanmasına ilişkin ifadelerini eleştirdi.

    "Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum"

    Uzun'un "Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" paylaşımına tepki gösteren EGM’nin sosyal medya hesabından şu iefadelere yer verildi:

    EGM: "Böyle bir ahlaksızlık kabul edilemez"

    “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı."

    EGM’den İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun’un paylaşımına tepki #1


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