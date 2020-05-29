EGM'den sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medyada yer alan "Hayırlı olsun yeni trafik cezaları" başlıklı paylaşımların gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Sosyal medyada "Hayırlı olsun yeni trafik cezaları" başlığı altında gerçeği yatsıtmayan paylaşımların artması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), bir açıklama yayınladı.

"SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARINA İTİBAR ETMEYİN"

Trafik idari para ceza miktarlarının nasıl belirlendiğine ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Trafik idari para ceza miktarlarına ilişkin güncellemeler, her yıl sonunda Hazine ve Maliye Bakanlığınca yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde belirtilen yeniden değerleme oranı dikkate alınarak hesaplanmakta ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılarak 1 Ocak tarihinden geçerli olmak üzere uygulanmaktadır.

Güncel trafik idari para cezası tutarlarına 'www.trafik.gov.tr' adresinden ulaşılabilmekte olup sosyal medyada yer alan gerçeği yansıtmayan bilgi ve paylaşımlara itibar edilmemesi hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verildi.