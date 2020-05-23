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    Eğriçimen Yaylası mayısta beyaza büründü

    Yaylanın beyaza bürünmesiyle ortaya kartpostallık manzaralar çıktı.
    • AA
    • 23.05.2020 - 10:03
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    Eğriçimen Yaylası mayısta beyaza büründü

    Görüntüler, Sivas'ta kayda geçti.

    Koyulhisar ilçesinde, çam ormanlarıyla kaplı Eğriçimen Yaylası, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

    İlkbahar ve yaz mevsiminde çok sayıda vatandaşın uğrak yeri olan, ilçeye 17 kilometre uzaklıktaki yaylada akşam saatlerinde etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.

    YAYLA BEYAZA BÜRÜNDÜ

    Özellikle ilkbaharda doğal güzellikleriyle görenleri büyüleyen yayla, kar yağışının ardından beyaza büründü.

    Soğuk havanın da etkili olduğu yaylada, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

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