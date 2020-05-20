Mardin'de 4 saatlik izinde akülü arabasıyla dışarı çıkan bir çocuğun kendisinden ehliyet isteyen polisten kaçması, eğlenceli görüntülere neden oldu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkmaları kısıtlanan 0-14 yaş aralığındaki çocuklar, 11.00-15.00 saatleri arasında getirilen serbestlik ile ikinci kez dışarı çıktı.

4 saatliğine kaldırılan 14 yaş altındaki çocuklar, soluğu parklarda aldı.

Ehliyet isteyen polisten akülü arabasıyla kaçan minik VİDEO

Arkadaşları ve aileleriyle dışarı çıkan çocuklar güneşin tadını çıkarırken, Mardin’de evinin bulunduğu sokakta akülü arabasıyla dışarı çıkan 6 yaşlarındaki bir çocuğun bölgede devriye gezen polis ekipleriyle yaşadığı ve yüzlerde tebessüm oluşturan anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

AKÜLÜ ARABASIYLA KAÇTI

Polis ekibin durduğu ve ehliyet sorduğu çocuk, önce bir şaşkınlık yaşadı. Şaşkınlığı üzerinden atan çocuk, daha sonra bölgeden akülü arabasıyla hızlıca uzaklaştı.

Sosyal medyaya da yansıyan görüntüler büyük beğeni topladı.