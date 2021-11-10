Bursa'da ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti: Sık beni öldür

Bursa'da ehliyetsiz sürücünün babası, oğluna isyan etti: Sık beni öldür

Bursa'nın İnegöl ilçesinde uygulama yapan trafik ekiplerinin durdurduğu aracın sürücüsü ehliyetsiz çıktı. Sürücü gencin babası oğluna "Verin bir tabancada ben sıkayım yada sen sık öldür beni" dedi.

Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ahmet Türkel Çevre yolu üzerinde sürücülere yönelik uygulama yaptı.

ŞAHISLARDAN BİRİNDE UYUŞTURUCU KULLANIM APARATIYLA TABANCA ELE GEÇİRİLDİ

Uygulama sırasında şüphelenilen 38 RV 828 plakalı otomobil durduruldu. Araçtaki sürücü ve 3 yolcu genç, araçtan indirildi. Ekipler şahıslar üzerinde arama yaptılar. Şahıslardan Soner U.(25) üzerinde uyuşturucu kullanım aparatı ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE CEZAİ İŞLEM UYGULANDI

Yapılan incelemede sürücü Berat K.(24)’nın sürücü belgesinin olmadığı tespit edildi. Sürücü gence ehliyetsiz araç kullanmaktan 2 bin 699 TL cezai işlem uygulandı.

BABASI İSYAN ETTİ: VERİN BİR TABANCA BEN SIKAYIM YA DA SEN SIK ÖLDÜR BENİ

Uygulama noktasına gelen sürücünün babası Osman K., oğluna isyan etti. Baba Osman K., "Ne yapayım oğlum ben şimdi. Verin bir tabancada ben sıkayım yada sen sık öldür beni. Nedir bu rezillik. Yeter burama geldi ya. Ben de insanım oğlum. Can taşıyoruz, taş değil ya." dedi.

Sürücü ve üzerinden tabanca ile aparat çıkan Soner U. İfadesi alınmak üzere karakola götürüldü.









































