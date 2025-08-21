Ekim ayına kadar hasat veriyor! Ekeni memnun ediyor: Kilosu 100 TL'den satılıyor

Türkiye’de tropikal meyve üretimi denilince şüphesiz ilk olarak akla Alanya geliyor. İklim koşulları nedeniyle pek çok tropikal meyvenin yetiştirildiği Alanya’da devam eden papaya hasadı yüz güldürmeye devam ediyor.

Muz ve avokadonun ardından üreticinin yüzü papaya ile de gülmeye devam ediyor. Sıcak iklimin etkisiyle adeta tropikal meyve üretim merkezi olan Alanya’da haziran ayına girilmesiyle birlikte papaya mahsulleri toplamaya başlıyor.

Papaya, Türkiye’de hâlâ sınırlı sayıda üretici tarafından yetiştirilse de hem zincir marketler hem de ithalatçılar tarafından yoğun ilgi görüyor. Özellikle büyükşehirlerdeki lüks restoranlar ve organik pazarlar, papayayı sıkça talep ederken, yurt dışına gönderilen miktar da giderek artıyor.

KİLOSU 100 TL’DEN ALICI BULUYOR

Papaya, sıcak iklimde kolayca yetişebilen ve hastalıklara karşı dayanıklı yapısıyla çiftçilere büyük avantaj sağlıyor. Tropikal meyveler arasında üretim maliyeti düşük, getirisi ise yüksek olan papaya, Alanya’daki üreticiler için hızla değerli bir kazanç kaynağına dönüşüyor.

Alanya’nın Mahmutlar Mahallesi’nde 1 dönümlük arazide papaya yetiştiriciliği yapan Saadettin Koç, elde ettikleri kazancın tatmin edici olduğunu vurguladı.

Koç, “Meyvelerimiz olgunlaşmaya başladı. Kimi manavlar sararmış halini, kimileri ise yeşil halde tercih ediyor. Her iki şekilde de pazar bulmak kolay. Şu anda kilosu 50 ila 100 lira arasında değişiyor ve satışlar oldukça iyi gidiyor” şeklinde konuştu.