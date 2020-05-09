'Ekmek almaya çıktım' dedi cezadan kurtulamadı

Kahramanmaraş'ta, sokağa çıktığı için 392 lira para cezası uygulanan Mehmet Deşer, "Ne yapalım bir ekmek bana 400 liraya geldi" dedi.

Sokağa çıkma yasağı uygulanan 24 ilden biri olan Kahramanmaraş'ta cadde ve sokaklar boş kalırken, polisler de denetim yaptı.

İKİ KİŞİYE 784 LİRA CEZA

Trabzon Caddesi'nde yapılan denetimler sırasında polis, Mehmet Deşer ile Samet Birkiye'yi (29) durdurdu.

Polis, Deşer ve Birkiye'ye Kabahatler Kanunu'na göre 392' şer lira idari para cezası yazdı.

Ceza yiyen vatandaş: Bir ekmek bana 400 liraya geldi

"EKMEK POŞETİ ELİMDE OLSA KİMSE CEZA KESMEYECEK"

Ekmek almak için dışarı çıktığını belirten Mehmet Deşer ceza yazılmasına tepki göstererek, "Ev aşağıda, köşeden dönüp ekmek alacaktım. Ekmek poşeti elimde olsa kimse ceza kesmeyecek, 'Ekmek almaya gitmiş, ekmeğini alıp eve gidiyor' diyecekti. Ne yapalım, 1 tane ekmeği 400 liraya verdi bana" dedi.