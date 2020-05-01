En Son Haber

İç Haber

Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza

Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza

Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir kişi, ekmek almak için dışarı çıktığını söylese de cezadan kurtulamadı.