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- Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza
Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza
Kahramanmaraş'ta yabancı uyruklu bir kişi, ekmek almak için dışarı çıktığını söylese de cezadan kurtulamadı.
- İHA
- 01.05.2020 - 16:49
Kahramanmaraş’ta otomobiliyle ekmek almak için trafiğe çıkan vatandaşa 392 lira cezai işlem uygulandı.
Şehirde sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.
Kısıtlamanın başlamasıyla polis ekipleri kent merkezindeki yollarda uygulama yaptı.
OTOMOBİLİYLE EKMEK ALMAYA GİDİYORDU
Azerbaycan Bulvarı'nda trafik uygulaması yapan polis, gerekli belgesi bulunmayan sürücülere cezai işlem uyguladı.
Ekmek almaya otomobiliyle giden sürücüye 392 lira ceza VİDEO
392 LİRA PARA CEZASI
Yabancı uyruklu olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Murad Zekeriya, ekmek almak için dışarı çıktığını ve herhangi bir belgesinin olmadığını ifade etti.
Bunun üzerine polis, İl Umumi Hıfzıssıhha kararı gereği sürücüye 392 lira cezai işlem uyguladı.