Ekrem İmamoğlu: Müfettişler bizi incelesin

Başakşehir Veri Laboratuvarı'nın açılışını yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Devletin her kademesindeki insan görevini layıkıyla yapsın. Müfettişler her zaman bizi incelesinler” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Başakşehir Veri Laboratuvarı'nın açılışını gerçekleştirdi.

Laboratuvarın açılışında konuşan İmamoğlu, “Ben bu tür girişimleri çok önemsiyorum. Gerçek gündemimizin bu olmasını istiyorum. 21. yüzyılın dünyasında gündemi bu şekilde. Bizim çağı yakalamak ve çağı kaçırmamak üzere düzenimizin olması lazım. Ancak biz ne yazık ki başka gündemleri konuşuyoruz.” dedi.

“BİNLERCE YILLIK GEÇMİŞİMİZE İHANET ETMİŞ OLURUZ”

“Bu ülkenin bu sorununu halletmeliyiz ama bu gündemden de bir an önce sıyrılmalı sizin gibi gençlere bu ülkeyi emanet etmeliyiz.” diyen İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Aksi takdirde bu çağı kaçırırsak binlerce yıllık geçmişimize ihanet etmiş oluruz. Bizim sizlere bu zemini hızlıca hazırlamamız gerekiyor. Sizlerle üretmeye devam edeceğiz. Sizlerin şehir adına ürettiklerinize talip olacağız. Kendi içine kapanık bir yönetim asla olmadık ve asla olmayacağız.”

“MÜFETTİŞLER HER ZAMAN BİZİ TEFTİŞ ETSİNLER”

İmamoğlu, “Devletin her kademesindeki insan görevini layıkıyla yapsın. Müfettişler her zaman bizi incelesinler. Zaten incelemeleri lazım. Herkes görevini saygın ve kamu ahlakı üzerinden yapsın bizim kapılarımız açık.” dedi.

“FIRINCILAR BİZE KIZMASIN”

Mart ayında Türkiye'nin en büyük halk ekmek fabrikasının kurulacağını açıklayan İmamoğlu, “Ben buradan 1 yılda yüzde 90 seviyesinde gelmiş olan ve günlük kapasitesi ile en büyük kapasitesi olan Hadımköy'deki fabrikaya gideceğim. Mart ayında Türkiye'nin en büyük ekmek fabrikasını açacağız. Fırıncıların kızacağı yer, Türkiye'de enflasyonu yüzde 36 açıklayan ama gerçek enflasyonun yüzde 60'ta olduğu ekonomiyi yönetenlere olmalı bizimle ilgisi yok." dedi.

“METRO AĞIMIZIN BİR BAĞLANTILI DURAĞI BURADA”

Başakşehir'de bulunan laboratuvarın çevresinde metro durağı kurulacağını da söyleyen İmamoğlu, “Yakın zamanda burada bir metro durağının da olması önemli. Buraya gençler çok kolaylıkla erişecekler çünkü metro ağımızın bir bağlantılı durağında bulunuyor burası. Aynısını Dudullu-Bostancı metro durağında hazırlıyoruz. Şu an oranın dekorasyon çalışmaları başladı. Orada da 4-5 üniversiteye yakın mesafede olacak.” diye konuştu.