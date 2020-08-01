Ekrem İmamoğlu Trabzon'da

Kurban Bayramı'nı memleketi Trabzon'da geçiren İBB Başkanı İmamoğlu, doğduğu köyde akrabalarını ve köy sakinlerini ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kurban Bayramını memleketi Trabzon’da geçirdi.

Çocukken bayram namazını kıldığı Ortahisar Camii’nde bugünkü bayram namazını kılan İmamoğlu, daha sonra doğduğu köye doğru yola çıktı.

TRABZON'DA MİNİ MİTİNG

İmamoğlu, Trabzon’un Atatürk Meydanı’nda, Atatürk anıtının önünden tüm Türkiye’ye seslenerek Kurban Bayramı mesajını iletti.

“Kurban Bayramı İstanbul'umuza, Türkiye'mize ve tüm İslam alemine mübarek olsun” ifadelerini kullanan İmamoğlu, İstanbul Vakfı’nın askıda kurban kampanyasına destek verenlere de teşekkür etti.

“KOMŞUSU AÇKEN TOK YATAN BİZDEN DEĞİLDİR”

İmamoğlu, “Komşusu açken tok yatan bizden değildir” diyerek, vatandaşlara çevresindeki ihtiyaç sahiplerine duyarlı olması konusunda çağrıda bulundu.