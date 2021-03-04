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    Elazığ’da 15 nokta özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi

    Terörle mücadele kapsamında Elazığ’ın 4 ilçesinde özel güvenlik bölgeleri oluşturuldu.
    • İHA
    • 04.03.2021 - 09:59
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    Elazığ’da 15 nokta özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi

    Elazığ’da terörle mücadele kapsamında 4 ilçenin 15 farklı noktasından özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

    Konuyu ilişkin Elazığ Valiliği açıklama yaptı.

    1 YIL SÜRECEK

    Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölge 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 3399 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir.”

    İZİNSİZ GİRİŞ YASAK

    “Halkımızın can ve mal güvenliği için Geçici Özel Güvenlik Bölgelerine Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır.”

    Elazığ’da 15 nokta özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi #1

    ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ

    Açıklamada belirtilen özel güvenlik bölgeleri ise şöyle:

    Alacakaya ilçesinde Gortil Herbite bölgesi

    Arıcak ilçesinde Kurşunlu bölgesi, Görese bölgesi

    Karakoçan ilçesinde Gazdağı

    Karaboğa Dağları hattı

    Dilektaşı Yaylası

    Akpınar'ın batısı

    Pilavtepe

    Koçyiğitler Köyü’nün batısı

    Başak Yaylası

    Velikan'ın doğusu

    Çatılı bölgesi

    Palu ilçesinde Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları

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