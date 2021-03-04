Elazığ’da 15 nokta özel güvenlik bölgesi olarak ilan edildi

Terörle mücadele kapsamında Elazığ’ın 4 ilçesinde özel güvenlik bölgeleri oluşturuldu.

Elazığ’da terörle mücadele kapsamında 4 ilçenin 15 farklı noktasından özel güvenlik bölgesi ilan edildi.

Konuyu ilişkin Elazığ Valiliği açıklama yaptı.

1 YIL SÜRECEK

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Terörle mücadele kapsamında milli güvenlik, kamu düzeni ve esenliğinin temin edilmesi, suç işlenmesinin önlenmesi, vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerinin korunması, planlanacak ve icra edilecek operasyonlarda halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla, Elazığ ili Alacakaya, Arıcak, Karakoçan ve Palu ilçe sınırları içerisindeki 15 ayrı bölge 01 Ocak 2021 - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında 3399 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Geçici Özel Güvenlik Bölgesi ilan edilmiştir.”

İZİNSİZ GİRİŞ YASAK

“Halkımızın can ve mal güvenliği için Geçici Özel Güvenlik Bölgelerine Mülki Amir izni olmadan girişler yasaklanmıştır.”





ÖZEL GÜVENLİK BÖLGELERİ

Açıklamada belirtilen özel güvenlik bölgeleri ise şöyle:

Alacakaya ilçesinde Gortil Herbite bölgesi

Arıcak ilçesinde Kurşunlu bölgesi, Görese bölgesi

Karakoçan ilçesinde Gazdağı

Karaboğa Dağları hattı

Dilektaşı Yaylası

Akpınar'ın batısı

Pilavtepe

Koçyiğitler Köyü’nün batısı

Başak Yaylası

Velikan'ın doğusu

Çatılı bölgesi

Palu ilçesinde Akdağ, Haydar, Deştibotan Yaylaları