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    Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

    Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazası, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 22.05.2021 - 21:50
    • Güncelleme : 22.05.2021 - 21:51
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    Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında

    Merkeze bağlı Ulu Kent Mahallesi Tahir Şaşmaz Caddesi’nde meydana gelen kazada, 23 M 0270 plakalı şehir içi yolcu minibüsü, 01 AED 763 plakalı otomobil ve 23 TD 545 plakalı motosiklet çarpıştı.

    19 KİŞİ YARALANDI

    Kazada minibüs yan yatarken, araçlarda bulunan toplamda 19 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekibi yönlendirildi. Vatandaşların da yardıma koştuğu yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi.

    Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında VİDEO

    KAZA ANI

    Kaza anı, bölgede bulunan güvenlik kamerasına yansıdı.

    Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında #1

    Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında #2

    Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında #3

    Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında #4

    Elazığ’da 19 kişinin yaralandığı zincirleme kaza güvenlik kamerasında #5

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