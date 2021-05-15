Kaybolan 190 küçükbaş, jandarma ekiplerinin 9 saatlik çalışması sonucu drone kullanılarak, 5 kilometre uzaklıkta bulundu. Hayvanlar, sahiplerine teslim edildi.

Elazığ merkeze bağlı Yurtbaşı beldesinde hayvancılıkla uğraşan M.E.K., gece 190 küçükbaşının kaybolduğunu fark etti.

Belde sakinleriyle başlattığı arama çalışmalarından sonuç alamayan M.E.K., jandarmaya bildirdi.

JANDARMA, DRONE İLE BULDU

İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, drone ile yaptıkları aramalar sonucu 190 küçükbaşı beldeye 5 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda buldu.

9 saat süren aramaların ardından 190 küçükbaş, M.E.K.'ye teslim edildi.

“GEÇİM KAYNAĞIM…”

Hayvanları bulunduğu için mutlu olduğunu belirten M.E.K., "Allah jandarmamızdan razı olsun. Geçim kaynağım olan hayvanlarımı bulup, bana teslim ettiler.” dedi.

Elazığ'da 190 küçükbaş drone ile bulundu VİDEO