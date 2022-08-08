Elazığ'da 2 kişi, 300 metrelik kabloyu çalarken yakalandı
Elazığ'da kamu kurumundan 300 metrelik kabloyu çalarken yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
- 08.08.2022 - 18:11
- Güncelleme : 08.08.2022 - 18:16
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, dün gece saatlerinde kamu kurumuna giren ve 300 metrelik kablo çalan M.C.Ç. ile S.M.K. yakalandı.
2 şüpheli tutuklandı
Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.
DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.