Elazığ'da 2 kişi, 300 metrelik kabloyu çalarken yakalandı

Elazığ'da kamu kurumundan 300 metrelik kabloyu çalarken yakalanan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, dün gece saatlerinde kamu kurumuna giren ve 300 metrelik kablo çalan M.C.Ç. ile S.M.K. yakalandı.

2 şüpheli tutuklandı

Şüpheliler, polis ekiplerince gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.





