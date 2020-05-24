Elazığ'da 20 gün sonra yeniden koronavirüs vakası

Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, kentte 20 gün sonra dışarıdan gelen vatandaş kaynaklı vaka olduğunu açıklayarak, bayram için gelenlere 14 gün izolasyon uyarısı yaptı.

Türkiye, koronavirüs salgınıyla mücadelede, yaklaşık 3 ayda önemli bir başarı elde etti.

Bu başarının somut örneklerinden Elazığ'da 20 gündür vaka görülmedi.

Ancak Ramazan Bayramı için kente gelen 2 kişide pozitif vaka çıktı.

2 APARTMAN KARANTİNA ALTINDA

Merkeze bağlı Sürsürü ve Çaydaçıra Mahallesi’nde bulunan 2 apartman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından karantinaya alındı.

VALİ UYARDI: "DIŞARIDAN GELENLER, KENDİNİZİ İZOLE EDİN"

Vali Çetin Oktay Kaldırım yaptığı açıklamada, "İlimizde uzun bir aradan sonra dışarıdan gelen birisi kaynaklı yeniden vaka görüldü. İl dışından bayram için gelenler, lütfen 14 gün evden çıkmayalım, sağlığımızı tehlikeye atmayalım ve il olarak yakaladığımız başarıyı gölgelemeyelim. Şehrimizi bir daha böyle sessiz bırakmayalım.

"SEVDİKLERİNİZİN SAĞLIĞI İÇİN, UZAKTAN BAYRAMLAŞIN"

"Anne babamızı, eşimizi, evlatlarımızı, akrabalarımızı, yakınlarımızı seviyorsak lütfen uzaktan bayramlaşalım. Bayram, sevinçleri paylaşmaktır, tedbirsiz davranıp sevdiklerimizi üzmek değildir. Lütfen azami tedbirli olalım" ifadelerini kullandı.



