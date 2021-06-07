Harabe bir evde yaşayan ihtiyaç sahibi 3 çocuk annesi kadına, gönüllü gençlerden oluşan ekip, ayarladıkları bir evin baştan aşağı bakımını yaptı. Ev eşyasıyla birlikte teslim edildi.

Elazığ’da 3 çocuğuyla birlikte yaşayan Gülay Kaya’nın (25) imdadına, gençlerden oluşan Rızaiye Mahallesi Gönüllü Elçileri grubu yetişti.

Ziyaret ettikleri Kaya'nın biriken kira, banka ve bakkal borcunun ödeyen gençler, çeşitli destekler de de bulundu. Gönüllüler, yaklaşık bir ay önce verdiği röportajda “Yeni ev tutmak ve eşya bulmak çok zor. Yeni bir ev benim hayalimdir, inşallah olur.” diyen Kaya’ya bir sürpriz daha yaptı.

Bir ev kiralayıp, baştan aşağı tamiratını yaparak içini sıfır eşyalarla dizen gençler, Kaya'yı eski evinden alarak yeni yuvasına getirdi.

Elazığ’da 3 çocuk annesine ev sürprizi VİDEO

“BÖYLE BİR ŞEY BEKLEMİYORDUM”

Çocuklarıyla yeni evine kavuşan Kaya’nın mutluluğu gözlerinden okunurken, gönüllü gençler ise yaptıkları farkındalık ile örnek oldu.

Yeni evine kavuşan Gülay Kaya “İmkanım yoktu, bize ev aldınız, eşya aldınız. Kredimi, dükkan borcumu ödediniz. Yiyeceğim yoktu, çocuğuma bez bile alamıyordum, onu bile aldınız. Ben böyle bir şey beklemiyordum. Şu an bir şaşkınlık içerisindeyim.” diye konuştu.

“TAMAMEN SIFIR EŞYALARLA DONATTIK”

Rızaiye Gönül Elçileri Oluşumu Temsilcisi Musab Tanyıldızı ise “Evin önceki görüntüleri zaten mevcut. Biz bu ailemize yeni bir ev, yeni eşyalar ve yeni bir hayatın sözünü vermiştik. Allah da nasip etti, hayırseverlerin bize olan güveni köprü oldu. Biz de Allah rızası için bu 3 tane kardeşimize ve annemize yeni bir yuva yaptık. Tamamen sıfır eşyalarla donattık. Bu evi de baştan bir tadilatın içine aldık. Bugün de gelip açılışını yaptık, annemize anahtarı teslim ettik. Çok mutluyuz, Allah her zaman bize böyle hayırlı işlerde buluştursun.” diye konuştu.