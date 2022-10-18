Elazığ'da 3.5 büyüklüğünde deprem

AFAD verilerine göre, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 20.17’de merkez üssü Sivrice ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.5 büyüklüğündeki deprem meydana geldi.

İlçe merkezinde de hissedildi

Zeminden 7 kilometre derinlikte meydana gelen deprem ilçe merkezinde hafif şekilde hissedildi.

Valilikten yapılan açıklamada depremde herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.



