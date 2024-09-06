Elazığ’da 405 kilo bandrolsüz tütün ele geçirildi Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, 405 kilogram geçersiz bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

İHA

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik 1 şüpheli şahsın iş yerinde ve aracında arama gerçekleştirildi.

405 KİLO ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramada, 1 kilogramlık paketler halinde 405 kilogram geçersiz bandrollü kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli şahıs ve suç unsuru hakkında adli işlemlerin yapıldığı kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)