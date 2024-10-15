Haber Merkezi
Elazığ sallandı..
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni bir depremi duyurdu.
Merkez üssü olarak Sivrice ilçesi işaret edildi.
4.4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Saat 00.05 sıralarında yaşanan 4.4 büyüklüğündeki deprem büyük korkuya neden oldu.
DERİNLİĞİ 7 KİLOMETRE
AFAD, depremin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini duyurdu..
DEPREM ANI KAMERADA
Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenilirken, deprem anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde evdeki avizenin sallandığı görülüyor..
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