Elazığ'da 62 kilo toz esrar ele geçirildi

Jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir araçtan 62 kilo esrar ele geçirilirken, şüphelinin adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı.

Jandarma ekiplerinin istihbarat çalışmasında, şüpheli O.Y. isimli şahsın temin ettiği yüklü miktarda uyuşturucuyu batı illerine sevk edeceği ihbarına ulaşıldı.

62 KİLOGRAM TOZ ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Ekipler, şüpheli şahsın kullandığı aracı tespit ederek Elazığ girişine kadar takip etti.

Takip edilen araç durdurularak, şüpheli O.Y. gözaltına alındı.

Narkotik köpeği "Kadeh"le araç içerisinde yapılan aramada, paketler halinde 62 kilogram toz esrar ele geçirdi.

ZANLI ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Gözaltında bulunan şüphelinin, "Uyuşturucu Madde Ticareti" yapmak suçundan ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.